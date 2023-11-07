Milli Sporcu Erivan Barut, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

DÜNYA, Avrupa ve Türkiye'deki şampiyonalarda bugüne kadar 14 şampiyonluğu bulunan milli sporcu Erivan Barut (22), memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Salördek köyü kırsalında yeşil, sarı ve kızılın tonlarını taşıyan Salördek Ormanı'nda antrenörüyle birlikte Portekiz'de yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Erivan Barut'un yaptığı antrenman ve ormandaki renk cümbüşü de havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Batman köyünde annesi ve kız kardeşleriyle yaşayan Erivan Barut, 2016 yılında kick boks kursuna yazıldı. Azmi ve gayretiyle kendisinde başarı ve yeteneği fark eden antrenör Gürsel Tayam, Erivan'la daha çok ilgilenip, turnuvalara hazırladı. Şampiyonluklar için ter döken Erivan, katıldığı boks, kick boks ve muay thai branşlarında dereceler aldı. Bu sırada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni de kazanan Erivan, 2022 Japonya K1 World Krush, 2022 U-22 Boks Avrupa, 2023 WAKO PRO World Title, 2022 Muaythai Avrupa, 2022 Türkiye Boks, X2 Kick Boks Dünya Kupası, Uluslararası Özbekistan Kickboks, X4 Türkiye Kickboks, X2 Muaythai Avrupa Kupası, Üniversitelerarası Türkiye Boks, Ünilig Dünya Boks, Profesyonel İspanya Muaythai, Profesyonel Türkiye K1 turnuvalarında, toplamda 14 şampiyonluk elde etti. Her girdiği müsabakada rakiplerini nakavt ederek altın madalyaları kazandığı için arkadaşları ve kent sakinleri tarafından 'altın avcısı' olarak bilinen ve milli sporcu olan Erivan Barut, mezun olup Pülümür ilçesine sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Erivan, kapalı alanda spor yapmak yerine, antrenmanlarını Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde, 2 bin rakımlı ormanlarda bulunan kavak, meşe, çınar ve ardıç ağaçlarının sonbaharla birlikte oluşturduğu renk cümbüşü arasında Milli Takım Antrenörü Gürsel Tayam'ın gözetiminde yapmaya başladı. Erivan'ın yaptığı antrenman ve ormandaki renk cümbüşü de havadan görüntülendi. Dünya şampiyonluğu hedefi için zorlu arazi şartlarında azimle çalışmalarını sürdüren Erivan, 17 Kasım tarihinde Portekiz'de düzenlenecek olan Kick Bok Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Sonbaharla birlikte sarıya dönüşen ağaçların arasında koşup, kızıla bürünen tepelere çıkan Erivan, "Yaklaşık 7 yıl önce kick boks sporuyla tanıştım. Çok kısa sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettim. 3 branşta da milli sporcuyum. Boks branşında dünya üniversiteler arası şampiyonluğum, U22 Avrupa şampiyonluğum bulunmakta. Kick boks branşında defalarca kez Türkiye şampiyonu oldum. Dünya kupası şampiyonluğum da var ve Türkiye'de ilk defa düzenlenen Vako Pro Dünya unvan kemer maçında ülkemize altın kemer kazandırdım. Muaythai branşında da Avrupa şampiyonluğum bulunmakta. Sonbaharda çok güzel olan Salördek Ormanı'nda Dünya Şampiyonası öncesi güzel bir koşu ve lapa antrenmanımızı yaptık. Bu ormanda sonbaharın gelmesiyle beraber çok güzel bir renk cümbüşü oluştu. Yaklaşık 2 bin rakımda antrenmanımızı yapıyoruz ve bu şekilde dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz, her şey çok güzel gidiyor. 17 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı göklere çıkarıp, İstiklal Marşımızı okutmak umarım nasip olur? dedi.

'2 BİN RAKIMLI OKSİJENİ BOL ALANDA SPOR YAPMAK ÇOK FARKLI'

Erivan'a doğada lapa antrenmanı gerçekleştiren antrenörü Gürsel Tayam da, 'Erivan kızımızla 7 yıldır antrenman yapmaktayız. Erivan bu süre içerisinde kick boks, boks ve muaythai branşlarında dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarı elde etti. Bu ayın 17'sinde Portekiz'de yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Erivan kızımızın birinciliği ilimize ve ülkemize getireceğine inanıyorum. 2 bin rakımlı oksijeni bol alanda spor yapmak çok farklı' diye konuştu. (DHA)