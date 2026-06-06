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Kayseri Gençlikspor'dan önemli transfer

Kayseri Gençlikspor'dan önemli transfer
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2026 Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Türkiye Halter Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli sporcu Çağdaş Kaya, Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer oldu.

2026 Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Türkiye Halter Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli sporcu Çağdaş Kaya, Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu Çağdaş Kaya, düzenlenen imza töreniyle Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer oldu. 2026 Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza atan Çağdaş Kaya, ayrıca Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu olarak dikkat çekti.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; Çağdaş Kaya'nın sahip olduğu tecrübe ve başarılarla kulübe önemli katkılar sağlayacağı belirtilerek, yeni dönemde birlikte daha büyük başarılara ulaşılacağı vurgulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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