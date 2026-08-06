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İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Pentatlon Finalinde

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Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'daki 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda A Grubu'nu birinci bitirerek finale yükseldi. Finalde altın madalya hedefleyen İlke, stresin üzerinden kalktığını ve podyum için mücadele edeceğini söyledi.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde yapılan şampiyonada, kadınlar yarı finalinin A Grubu mücadelesi tamamlandı.

Yüzme, engel parkuru ve eskrim yarışlarından sonra laser run yarışına 8. sırada giren İlke, burada çok iyi bir performans sergiledi. Laser run'da önündeki tüm rakiplerini geçen İlke, 18 sporcunun yarıştığı A Grubu'nu 1. sırada bitirerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinde daha önce Avrupa'da iki bronz madalyası bulunan İlke Özyüksel, 8 Ağustos Cumartesi günü finalde altın madalya kazanabilmek için mücadele edecek.

Yarıştan sonra açıklamada bulunan İlke, finale kaldığı için mutlu olduğunu belirterek "Aslında çok heyecanlıydım. Bu tarz eleme geçişleri çok stresli oluyor. Artık final benim için çok kolay olacak, üzerimden bütün stres ve baskı gitti. Finalde elimizden geleni yapacağız. Eğleneceğiz. İnşallah podyumda biter." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarıştan sonra İlke'yi tebrik ederek "İlke beklediğimiz gibi finalde. Oldukça sıcak havaya rağmen İlke performansını hiç düşürmedi ve rahat bir şekilde finale kaldı. Finalde de ülkemizi gururlandırarak bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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