Kübra Korkut: Hedefim 2026 Dünya Şampiyonası'nda kürsü

Masa tenisinde paralimpik oyunlarında derece yapan milli sporcu Kübra Korkut, 2022'de dünya şampiyonluğuna uzanan kariyerini uzun yıllar sürdürerek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda takım kategorisinde, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ise ferdi kategoride gümüş madalya kazanan Korkut, 13-19 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek 2026 ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kübra Korkut, milli takım ve kulüp düzeyindeki çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Korkut, "Hazırlıklarımız milli takım düzeyinde gayet iyi gidiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda kulüp antrenörlerimizle de çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Hedefim ilk üç. Ama tabii ki her sporcunun hayali olan şampiyonluk. Kürsüde yer almak istiyorum." dedi.

Sporu bırakmayı henüz düşünmediğini aktaran Korkut, "65 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Sağlık durumum elverir mi, sakatlık vesaire umarım geçirmem, 65 yaşıma kadar hedefim var." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerim var"

Başarı ve başarısızlığın kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Korkut, hedeflerinin kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

Korkut, "Beni motive eden açıkçası başarı da başarısızlık da. Her ikisi de benim için bir motive kaynağı. Çünkü hedefi olan bir sporcu olduğun sürece hiçbir zaman hedeflerin bitmeyecek. O yöne doğru ilerleyeceksin. O yüzden bu beni ayakta tutuyor. Hedeflerim var." diye konuştu.

Hedefinin şampiyonluklar kazanmak olduğunu dile getiren Korkut, "Şampiyon olmak istiyorum. Paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Hedefler olduğu sürece bu camiada, bu kürsüde yer almak istiyorum." dedi.

"Kaybetme, kazanma bunların hepsi bir arada yaşanıyor"

Müsabakalarda kaygı ve korkunun yaşanabildiğini belirten Korkut, sporcuların maç sırasında streslerini yönetmelerinin önemine dikkati çekti.

Kübra Korkut, "Kaygı olabilir, korktuğun anlar oluyor. Açık söyleyeyim bunlar oluyor tabii ki. Kaybetme, kazanma bunların hepsi bir arada yaşanıyor. Her şey mutlu sonla bitmiyor. Kaybedebiliyorsun. Bu şekilde çok duygu yüklü anlar oluyor. O yaşadığın stres içerisinde bunları yönetebilmek ve sahada uygulayabilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde kendisini en fazla etkileyen anın 2022'de İspanya'da dünya şampiyonluğunu elde ettiği organizasyon olduğunu aktaran Korkut, uzun süredir yenemediği Hollandalı rakibini bu şampiyonada geçmeyi başardığını söyledi.

Hollandalı rakibini uzun süre yenemediğini aktaran Korkut, "Bütün finallerde kaybetmiştim. Fatih hocamla birlikte bu işi başardık. Gerçekten de çok mutluydum. Gurur verici bir an. Kesinlikle hiç unutamadığım, aklımdan çıkartamadığım bir noktaydı." diye konuştu.

"Hiçbir zaman 'engelliyim, yapamıyorum' demedim"

Kübra Korkut, engelli sporculara da pozitif düşünmeleri ve kendilerine güvenmeleri çağrısında bulundu.

Hayatta biraz dezavantajlı bir bölümde olduklarını kaydeden Korkut, "Ama ben hayata hiçbir zaman öyle bakmadım. Hayatımda hiçbir zaman engel seviyemi ya da engel durumumu kullanmadım. Ben hiçbir zaman 'Engelliyim, yapamıyorum.' demedim. Hayır, zorlamam gerekiyor. Hayatta bu şekildeyim. Ben her zaman böyleydim. Her zaman pozitif bakmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Kızı ve eşiyle birlikte hayatını sürdürdüğünü, eşinin aynı zamanda antrenörü olduğunu belirten Korkut, ailesinin hayatındaki önemine değindi.

Mutlu olmanın önemini vurgulayan milli sporcu, "Mutlu olacağız. Mutlu olmamız lazım. Sağlıklı olabiliriz, uzuvlarımız olmayabilir. Tekerlekli sandalyede olabiliriz ama sonuç itibarıyla biz var olmalıyız. Buna her zaman inanıyorum. Mutlu olmalıyız. Kendimizi her zaman desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA