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Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda milli sporcular, 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Oristano kentindeki organizasyonda Barış Bayraktar, standard-Latin sınıf 1 kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken tekler serbest stil sınıf 1'de de gümüş madalya elde etti.

Yasemin Uğurcan ve Mehmet Arık, çiftler serbest stil sınıf 2 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. İkili, çiftler Latin sınıf 2'de ise dördüncü sırayı aldı.

Mehmet Arık, Latin sınıf 2, Özlem Babasız ise Latin PCH kategorilsini dördüncü tamamladı.

Kaynak: AA