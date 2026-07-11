Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nı 53 madalyayla tamamladı

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nı 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalyayla tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular; para atletizm, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında mücadele etti.

Milli takım, atletizmde 1 altın, 3 gümüş; yüzmede 4 altın, 7 gümüş, 20 bronz; masa tenisinde ise 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya elde ederek organizasyonu toplam 53 madalyayla bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız, Polonya'da altı gün boyunca ay-yıldızlı formamız için büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla mücadele etti. Kazandığımız 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalya, yalnızca birer derece değil; yıllarca verilen emeğin, fedakarlığın ve asla vazgeçmeyen yüreklerin karşılığıdır. Polonya'da elde ettiğimiz bu büyük zafer, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hedefimize giden yolda bizlere büyük bir güç ve inanç verdi. Şimdi hedefimiz, özel sporcularımızı 2028 Los Angeles'a en güçlü şekilde hazırlamak, ay-yıldızlı bayrağımızı daha büyük başarılarla dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmektir. Bu hedef doğrultusunda aynı azim, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.