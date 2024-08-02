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Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi

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2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk karışık çiftlerde Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berrar Gökkır, son 16 turunda Japonya'ya 5-4 mağlup olarak elendi. Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

SON 16'DA JAPONYA'YA ELENDİLER

Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi. İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı. Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi

ERKEK MİLLİ TAKIMI TARİH YAZMIŞTI

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı. İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (10)

Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Harika zamanlar. Umarım dünyadaki tüm savaşlar sona erer. Tüm ülkeler bayan başkanlar seçerler. Arabaları bayanlar icaat eder. Ve belki arabalar iyi icaat edilir ve kimse ölmez artık. Umarım Türkiyede.. bol bol Rus Rublesi görebiliriz Euro ve Dolar gibi. Aminler Olsun.

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Naci Büyükkal:

Çok komiksiniz. :D Spor haberi ile sizin yorumunuz çok bağdaşmıyor. :))))((

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Sayın "Naci Büyükkal".. Savaşlarda dünya yok olursa.. spor da yok olmaz mı ?. Temel den bahs etmişim. Temel olmazsa spor olur mu ? Temel olmaz sa .. Temelin üzeribdeki .. temele dayanan şey olur mu ?

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Martin Sikertel:

Rubleyi görüp ne yapacağız? Biz diyoruz tüm dünyayla ticaretimiz Türk Lirası üzerinden olsun, Euro Dolar'ı kaldıralım, sen diyorsun ki bir de Ruble gelsin. Ruble dediğin bir işe yarayan, değeri olan bir şey değil ki; uğraştığına değmez.

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Sayın "Martin Sikertel".. Bir ülke para üretirse.. zor oluyor o ülke için. Tıpkı nasılki bir insan kendi yemeğini kendisi yaparsa.. zor olur. Ancak eğer bir AĞAÇ bir yemeği üretirse ve yere düşerse o yemek veya yiyecek.. işte o zaman.. doğa.. sana.. yemek hazırlamış sayılıyor. Yere düştüğü için.. masrafsız ve helal sayılıyor olabilir.

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Sayın "Martin Sikertel".. Yaşlı birisi kendi yemeğini hazırlayamazsa.. belki ölebilir. Ancak eğer yanında bir şeftali ağacı var ise ve bir tane şeftali.. yumuşak çimenin üzerine düşer ise.. " başkası üretmiş ve o yaşlıya bedavaya vermiş " oluyor. Yaşamak kolaylaşıyor. Kendin yemek yapmaya kalkışırsan.. belki yapamazsın.. çok zor olur belki. özellik ile yaşlanınca veya hasta isen veya yorgun isen. Bir ülke NEDEN para üretsin ? Başka yollar bulmalıyız.

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Martin Sikertel:

Dayı yorumlarına "Sayın" diye başladığın için ters bir şey de yazamıyorum ama söylediklerin çok mantıklı şeyler değil gibi.

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Sayın "Martin Sikertel".. çok doğru söylüyorsun. Tüm yazdıklarımı boş vermeliyiz ve unutmalıyız.

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Martin Sikertel:

Maalesef standart huyumuz. Başarı kazanırız, dünyayı kendimize hayran bırakırız, fakat ne hikmetse ya şımarırız, ya ciddiye almayız ve başarımızı sürdüremeyiz, bir daha da o başarının yanından dahi geçemeyiz. Yine de teşekkürler ve tebrikler ülkemizi temsil ettikleri için.

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Ömer TÜM:

ya bu gazoz zaten bala şampiyon olmuştu şişirdiler şişirdiler gazı kaçtı gazozun. Yok şöyle başarılı böyle başarılı başarı sürekli olur

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