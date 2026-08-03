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Deniz Öncü: Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Deniz Öncü: Hedefim Dünya Şampiyonluğu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sezonun ikinci yarısı için hazırlanıyor. Mental gelişimine dikkat çeken Öncü, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Deniz Öncü, verilen yaz arasının ardından sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor. Mental olarak kendisini geliştirdiğini söyleyen genç sporcu, en büyük hedefinin dilediği kategoride dünya şampiyonluğu ünvanını kazanmak olduğunu ifade etti.

Moto2 kategorisinde sergilediği performansla dikkat çeken milli motosikletçi Deniz Öncü, verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenmanlarını sürdüren Öncü, sezonun ilk yarısını, mental gelişimini ve kariyer hedeflerini paylaştı.

"Hızlı şekilde toparlamaya çalışıyoruz"

Verilen arayı değerlendiren ve antrenman temposu hakkında konuşan Deniz Öncü, "İyi gidiyor şuan bütün antrenmanlar. Gayet hızlı gidiyoruz. 1 haftamız kaldı, kendimizi olabildiğince hızlı şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu anda; 'kaybedecek bir şeyim yok' bakış açısı ile biraz daha limitlere gidebileceğime inanıyorum. Sezon başında bazı eksiklikler vardı. Zamanla bunu biraz daha geliştirdiğimizi düşünüyorum. Yaz arasında da üstüne koyarız ve sezona bambaşka bir şekilde başlarız" dedi.

"Tadını çıkartmaya bak"

Kenan Sofuoğlu'ndan aldığı en anlamlı tavsiyeyi aktaran genç sporcu, "En kıymetli tavsiye, bu benim işim değil, sevdiğim bir şey. Kenan ağabey bana, 'Bunu bir iş olarak görme, sevdiğin bir şey olarak gör. Tadını çıkartmaya bak' demişti. Türkiye'de motor sporları hak ettiği değeri görmüyor henüz. Çok masraflı bir spor. Aile desteği olmadan yapmak bayağı bir zor. Ailen arkanda olduğu sürece ve sende pistlerde antrenman yaptığın sürece kendini geliştirebilirsin. Umarım bizim yaptıklarımız onlar için bir gurur, bir hedef olur. Bizden daha iyisini başarabilirler" diye konuştu.

"O unvanı almak istiyorum"

Çocukluğundan beri tek bir ana hedefe odaklandığını belirten milli yarışçı, "Hedefim, ne olursa olsun dünya şampiyonu unvanını almak istiyorum. Hangi kategori olursa olsun fark etmez. Küçüklüğümden beri koyduğum bir hedef bu. Ben o unvanı almak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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