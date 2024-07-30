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Milli Motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Birinci Oldu

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Türk milli sporcu Asrın Rodi Pak, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda takımıyla birinci olarak başarısını sürdürdü. Motosiklete 4 yaşında başlayan Pak, EWC'de ilk ve tek Türk sporcu olarak mücadele ediyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Motosiklete 4 yaşında binmeye başlayan, Türkiye ile Avrupa'da katıldığı yarışlarda birçok başarı elde eden Pak, dünyanın önemli motosiklet organizasyonlarından EWC'de ilk ve tek Türk sporcu olarak mücadele veriyor.

Şampiyona kapsamında 6, 8, 12 ve 24 saat süren yarışlara katılan Pak, organizasyonda 2021 yılından bu yana mücadele veriyor.

Pak, son olarak 4 Temmuz'da Barselona'daki Catalunya Pisti'nde düzenlenen ve 24 saat süren yarışa, Fransız pilotlar Mathieu Ginnes ve Dylan Buisson ile Güney Afrikalı Sheridan Morais'in de yer aldığı BMD Performance takımıyla katıldı.

Pak, burada "superbike" kategorisinde takımıyla rakiplerine 8 tur fark atarak hem kategorisinde hem de genel klasmanda birinci sırayı aldı.

"Kusursuz bir iş çıkardık"

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdüren Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EWC'de sezonun Nisan ayında başladığını söyledi.

Fransa'nın Le Mans Pisti'nde 12 saat süren sezonun ilk yarışını ilk üçte götürmelerine rağmen takım arkadaşının kaza geçirmesi sonucu elendiklerini anlatan Pak, şampiyonanın ikinci ayağı olan Belçika'daki yarışta 5'inci olduklarını kaydetti.

Pak, Barselona'daki 24 saatlik yarışta ise birincilik kürsüsüne çıktıklarını belirterek, "Temmuz ayının başındaki 24 saatlik Barselona yarışında 8 turluk farkla çok güzel bir birincilik elde ettik. Hem de genel klasman birinciliğiydi bu. O yüzden inanılmaz mutlu olduk. 24 saatte yaklaşık 765 tur attık. Bu da yaklaşık 3 bin 600 kilometreye denk geliyor. İnanılmaz bir yarıştı. Bütün takım olarak kusursuz bir iş çıkardık. O yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Podyuma çıkmanın verdiği mutluluğu aktarıp, 24 saatlik yarışı kazanarak iddialarını gösterdiklerini dile getiren Pak, "Yaklaşık 55 takımlık bir organizasyondu. Ortalama 200 sporcu ediyor. 200 sporcu arasında tek Türk olarak o podyumun birincilik kürsüsüne çıkmak gerçekten inanılmaz bir duyguydu. İnsan bunu tekrar tekrar yaşamak istiyor. Umarım gelecek yarışlarda da hedefimiz hep bu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayağında EWC'nin Marsilya ayağının koşulacağını kaydeden Pak, "Orada da hedefimiz her zamanki gibi kürsü. Birincilik için savaşacağız. Hiç kolay olmayacak çünkü bütün takımlar çok güçlü. Yarış 24 saat. Hem siz mükemmel yarışmak zorundasınız hem de takım her şeyi mükemmel yapmak zorunda. Motorun dayanıklılığı da önemli. Böyle bir şey var bizim yarışlarımızda. Her zamanki gibi hedefimiz podyum. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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