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Dünya Kupası'ndaki milli heyecan dev ekranda

Dünya Kupası'ndaki milli heyecan dev ekranda
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, Ataşehir'de 3 farklı noktada kurulacak dev ekranlarda yayınlanacak. 14 Haziran Pazar günü oynanacak Avustralya-Türkiye karşılaşması sporseverlerle buluşacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı Ataşehir'de 3 farklı noktada dev ekranda yayınlanacak.

Uzun yıllar sonra yeniden FIFA Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, 48 takımın mücadele edeceği turnuvada, bulunduğu D Grubu'nda; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda yapacağı ilk maç, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi ve Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak.

14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00'de başlayacak Avustralya - Türkiye maçı 3 farklı mahallede kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanarak sporseverlere bir arada milli maç izleme keyfi sunacak.

11 Haziran tarihinde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 16 farklı stadyumda düzenlenecek ve 19 Temmuz'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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