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Milli karateciler, Sırbistan'da mücadele edecek

AA - Musa Samur - Spor
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Milli karateciler, Sırbistan'da mücadele edecek

Uluslararası Golden Belt Karate Turnuvası, yarın Sırbistan'ın Cacak kentinde başlayacak.

Uluslararası Golden Belt Karate Turnuvası, yarın Sırbistan'ın Cacak kentinde başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Sırbistan Karate Federasyonunun davetlisi olarak turnuvaya katılan milli takım kafilesinde sporcular Ömer Faruk Bayrak, Ömer Abdurrahim Özer, Enes Bulut, Halit Muhammet Tamyüksel, Fatih Şen, Emir Buğra Gencan (kumite erkek) Gülsen Demirtürk, Gülbahar Gözütok, Sudenur Aksoy, Rabia Şentürk, Zümra Rezzam İm (kumite kadın), Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya (kata kadın) yer aldı.

Turnuva 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

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