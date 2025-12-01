Milli Karateci Volkan Kardeşler'den Tokyo'da İki Madalya

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen DEAFLYMPICS'te karatede ülkemize bir gümüş bir de bronz madalya kazandıran Erzurum Çelebispor Kulübü Sporcusu Volkan Kardeşleri tebrik etti.

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da yapılan işitme engelli yaz olimpiyatlarında (DEAFLYMPICS) ülkemize bir gümüş bir de bronz madalya sevinci yaşatan Milli karateci Volkan Kardeşler, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Ziyarette Erzurum Çelebi Spor Karate antrenörü Özkan Kırıveroğlu, GSİM karate Antrenörü Muhammed Çelebi ile Karate İl Temsilcisi Emre Karataş da ziyarette yer aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Tokyo'da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Karatede -84 kiloda olimpiyat üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandıran ve Takım kumitede olimpiyat ikincilik sevinci yaşayarak, arkadaşlarıyla birlikte ülkemize gümüş madalya getiren milli karatecimiz Volkan Kardeşler'i ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Volkan Kardeşler'in ikinci kez Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya sevinci yaşatmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Volkan'ı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun. İnşallah bir daha ki olimpiyatlarda madalyanın rengi altın olacak. Volkan'a güveniyoruz" dedi.

Erzurum Çelebi Spor Kulübü sporcusu Milli karateci Volkan Kardeşler de, destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a teşekkür ederek, Tokyo'daki olimpiyatlarda yaptığı müsabakalar ve kazandığı madalyalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından İl Müdürü Çakmur, Milli karateciye Erzurum temalı forma hediye etti. başarısı göstermiştir. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Karşılama törenin ardından konvoyla Çelebi Spor Kulübüne geçen Milli karateciye Turuncu-siyahlı kulüpte de bir karşılama töreni düzenlendi. - ERZURUM