Milli karateci Sena Kızılaslan, Sırbistan'dan gümüş madalya ile Diyarbakır'a döndü

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, 21-23 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın Cacak kentinde yapılan Golden Belt Karate Turnuvası'nda zorlu rakiplerini yenerek finalle yükseldi. Kızılasla, finalde ev sahibi Sırbistanlı rakibi Trikos Mina'ya karşı 3-2 yenilerek gümüş madalya sahibi oldu.

Türkiye Karate Milli Takımı 9 sporcuyla katılım sağladığı 21-23 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın Cacak kentinde yapılan Golden Belt 52. Altın Kemer Karate Turnuvasında 8 madalya kazanarak 17 ülke arasında klasmanda ikincilik kupasının sahibi oldu.

Diyarbakır'ı karate tarihinde iki kez üst üste Avrupa karate şampiyonalarında temsil ederek büyük başarıları imza atan Türkiye ve Balkan karate şampiyonu milli sporcu Sena Kızılaslan, kendi yaş grup kategorilerinde her yıl Türkiye şampiyonlukları kazanarak adından söz ettirmişti.

17 ülkeden 1200'e yakın sporcunun katılım sağladığı turnuvada milli takım adına ilk kez Avrupa arenasında U21 ve büyükler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Kızılaslan, 6 zorlu rakiplerini yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Sırbistanlı rakibine Trikos Mina'ya karşı 3-2 yenilerek gümüş madalya kazarak Türkiye Karate Milli Takım adına 8. madalyayı kazandıran isim olurken, kendi adında diğer kazandığı madalyalarının yanına bir yenisini daha ekledi.

"Kazanmış olduğum gümüş madalya benim diğer madalyalar kadar büyük gurur ve anlamlı oldu"

Sena Kızılaslan, Diyarbakır'dan hiçbir spor kulübü adına değil, sadece Diyarbakır için ve Türkiye Karate Milli Takım adına mücadele edeceğini söyledi. 8 yıllık karate spor kariyerinde her yıl katıldığı Türkiye şampiyonalarında kendi yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri olduğunu belirten Kızılaslan, "Kazandığım her şampiyonluk çok önemli. Sırbistan'da Türkiye Milli Takım adına katıldığım U21 ve büyükler karate turnuvasında finalde ev sahibi karşısında iyi mücadele ettim ama olmadı. Hakem kararıyla 3-2 yenilerek gümüş madalya sahibi oldum. Gönül isterdi, milli takımıma altın madalya kazandırmak. Kısmet ikincilik madalyası oldu. Kazanmış olduğum gümüş madalya benim diğer madalyalar kadar büyük gurur ve anlamlı oldu" dedi.

Sırbistan'da yapılan turnuva öncesi çok kısa sürede günde çift antrenman yaparak hazırlandığını aktaran Sena Kızılaslan, "Ramazan ayı olmasına rağmen bir gün reaksiyon, güç ve reaksiyon antrenmanı kondisyoner Veysi Süngü Hocamın nezaretinde çalışmalarımı sürdürürken, bir günde sabah ve akşam olmak üzere yapıyordum. Türkiye Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar hocamın nezaretinde çalışmalarımı yaparak bu şampiyonaya hazırlandım. Allah nasip etti, buradan madalya alarak döndüm. Çok mutluyum, kazandığım gümüş madalyamı başta Türkiye Karate Milli Takımım olmak üzere, Diyarbakır halkımıza, her zaman yanında olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme ve üzerimde büyük emekleri olan antrenörüm Mehmet Yazar hocama, Ahmet Yazar'a, Ayşe Meryem Yazar'a, Veysi Süngü hocam ve karşılaşmalarda arkada duran Türkiye Karate Milli Takım Antrenörlerim Gökhan Gündüz ve Hasan Çakırlar hocalarıma armağan ediyorum. Emeklerinden ötürü sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Aslan Abid Uğuz: "Sporcularımızı tebrik ederim"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sırbistan'da yapılan turnuvanın 17 ülkeden 1200'e yakın sporcunu katılımıyla gerçekleştiği belirterek, "Federasyon olarak 9 milli sporcu ile katılım sağladık. 9 milli sporcumuz ile 4 altın, 4 gümüş madalya olmak üzere toplamda 8 madalya ve 17 ülke arasında klasmanda ikinci olarak, ikincilik kupasını kazanmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Karate Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu adına tüm ekibimiz olmak üzere idareci, antrenörlerimize, büyük mücadele veren, madalya kazanan ve kazanamayan sporcularımızı tebrik ederim başarılarımın devamını dilerim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR