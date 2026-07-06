Türk kanosu adına ilke imza atan Rahmi Kaan Karahan, Muğla'da törenle karşılandı

Kanada'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcu Rahmi Kaan Karahan için Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Yurda dönen Kano Milli Takımı kafilesini havalimanında, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcunun yakınları ve vatandaşlar, Türk bayrakları, davul, zurna ve çiçeklerle karşıladı.

Başarılı sporcu Karahan, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu madalyayı kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Madalyalar kazanmaya devam etmek istediğini anlatan Karahan, "Köyceğiz, burada benim için toplandı. Herkese çok teşekkürler. Daha iyilerini başaracağım inşallah. Çok mutluyum, ülkem için çok iyi bir şey başardım." dedi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Kaan'ın Türk kanosunda tarih yazdığını belirten Kabakçı, "Dünya Şampiyonası'nda hem altın madalyayı hem bronz madalyayı kazandı. Özellikle olimpik branşta, olimpik disiplinde K1 500 metrede altın madalya alması bizi ayrıca mutlu etti. Üç hafta sonra da Avrupa Şampiyonası var, inşallah orada da madalyalarımızın devamı gelecek." diye konuştu.