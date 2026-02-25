Milli judocular, Taşkent Grand Slam'de tatamiye çıkacak
Türkiye'nin milli judocuları, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleşecek grand slam turnuvasında 40 ülkeden 379 sporcu ile birlikte mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Slam'e, 40 ülkeden 379 sporcu katılacak.
Organizasyonda milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) tatamiye çıkacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar