Haberler

Milli judocular, Taşkent Grand Slam'de tatamiye çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin milli judocuları, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleşecek grand slam turnuvasında 40 ülkeden 379 sporcu ile birlikte mücadele edecek.

Milli judocular, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek grand slam turnuvasında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Slam'e, 40 ülkeden 379 sporcu katılacak.

Organizasyonda milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak