Milli Judocular Peru'da Madalya İçin Savaşacak
Türkiye, 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak. 68 ülkeden 486 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.
Milli sporcular, Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıkacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar
48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem
57 kilo: Elif Kılıç
63 kilo: Sinem Oruç
70 kilo: Ecem Baysuğ
+78 kilo: Sema Mete
Erkekler
66 kilo: Hilmi Mucık
81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen
+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor