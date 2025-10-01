Haberler

Milli Judocular Peru'da Madalya İçin Savaşacak

Türkiye, 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak. 68 ülkeden 486 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-8 Ekim tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem

57 kilo: Elif Kılıç

63 kilo: Sinem Oruç

70 kilo: Ecem Baysuğ

+78 kilo: Sema Mete

Erkekler

66 kilo: Hilmi Mucık

81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
