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Milli judocular Avrupa Kupası'nda 2 bronz kazandı

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Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nı 2 bronz madalyayla bitirdi.

Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nı 2 bronz madalyayla bitirdi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Sema Mete, üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan'dan Leona Niketic'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli judoculardan Mahmutcan Maden da üçüncülük maçında Sırbistan'dan Petar Novakovic'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA
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