Milli judocular Fransa'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
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Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli judocular 3-5 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya 46 ülkeden 389 judocunun katılması bekleniyor. Türkiye adına şampiyonada birçok judocu yer alacak.
Milli judocular, Fransa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-5 Kasım tarihlerinde Montpellier kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 46 ülkeden 389 judocunun katılması bekleniyor.
Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı judocular, bugün Fransa'ya hareket edecek.
Türkiye adına şampiyonada, 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu, 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Minel Akdeniz ve +78 kiloda Kayra Almira Özdemir, yer alacak.