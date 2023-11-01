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Milli judocular Fransa'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli judocular 3-5 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya 46 ülkeden 389 judocunun katılması bekleniyor. Türkiye adına şampiyonada birçok judocu yer alacak.