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Milli judocu Tuğçe Beder, Çin'deki turnuvada gümüş madalya kazandı

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Milli judocu Tuğçe Beder, Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Prix'sinde kadınlar 48 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Çinli rakibine mağlup olan Beder'in ardından Merve Azak ise 5. oldu.

Milli judocu Tuğçe Beder, Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Prix'sinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Qingdao kentindeki turnuvada kadınlar 48 kiloda müsabakalar yapıldı.

Tuğçe Beder, finalde karşılaştığı Çinli rakibi Wenna Zhuang'a mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Merve Azak ise 5. oldu.

Organizasyon, 28 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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