Milli Hokey Sporcuları Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Milli hokey sporcuları, mezun oldukları Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye Hokey Milli Takımı Antrenörü Serkan Şen ile milli sporcular Nilay Nur Öztürk, Sıla Aleyna Çelebi ve Aleyna Satılmış, öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi.

Milli sporcular, öğrencilerle yaptıkları söyleşide hokey sporuna nasıl başladıklarını ve milli takıma kadar uzanan başarı hikayelerini paylaştılar. Öğrencilere sunulan sinevizyon gösterisinde, sporcuların kariyer yolculuğuna ve hokey sporunun önemine dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda milli sporcular, öğrencilere imzalı milli takım formaları dağıttı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan sporcular, hatıra fotoğrafları çektirdi ve öğrencilere sporu sevdirmek adına keyifli anlar yaşattı.

Milli Takım Antrenörü Serkan Şen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sporun önemini vurgulayan güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu tür buluşmaların gençler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını görüyoruz. Etkinliklerimizi Menteşe'deki diğer okullarda da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlikte milli sporcularla buluşmanın heyecanını yaşadı. Bu tür etkinliklerin, sporun gençler arasında yaygınlaşması ve öğrencilerin spora yönelmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi. - MUĞLA