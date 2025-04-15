Milli Halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde sahne aldı ve mutlu sona ulaştı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Kahriman, erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı. Diğer bir milli halterci Ferdi Hardal ise 140 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

ŞAMPİYONAYA 20 SPORCUMUZ KATILDI

21 Nisan'a kadar sürecek şampiyonaya bu yıl Türkiye'den 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere 20 sporcu katılıyor.

Milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor;

Kadınlar: 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı, 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı, 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Avcı, 76 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Tuana Süren.

Erkekler: 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Burak Aykun, 67 kiloda Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Muhammed Furkan Özbek, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 130 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Ali Oflaz.