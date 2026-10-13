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Milli halterci Gamze Altun, U23 Avrupa Şampiyonası'nda iki rekorla şampiyon oldu

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Milli halterci Gamze Altun, U23 Avrupa Şampiyonası'nda iki rekorla şampiyon oldu
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Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular ilk günü madalyalarla tamamladı. U23 kadınlar 49 kiloda Gamze Altun iki Avrupa rekoru kırarak şampiyon olurken, erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan ve Ramazan Efe Yılmaz 6 madalya kazandı.

(DIRAÇ) - Türkiye Halter Federasyonu, Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini açıkladı. U23 kadınlar 49 kiloda Gamze Altun, iki Avrupa rekoruyla şampiyon olurken, erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan ve Ramazan Efe Yılmaz da toplam 6 madalya kazandı.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, ilk günü madalyalarla tamamladı.

U23 kadınlar 49 kiloda mücadele eden Gamze Altun, koparmada 75 kiloyla bronz madalya kazandı. Altun, silkmede 101, toplamda ise 176 kiloya ulaşarak iki altın madalya elde etti ve iki Avrupa rekoru kırdı. Milli sporcu, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonu oldu.

ERKEKLER 60 KİLODA 6 MADALYA

Türkiye Halter Federasyonu, erkekler 60 kiloda yarışan Yiğit Erdoğan ile Ramazan Efe Yılmaz'ın toplam 6 madalya kazandığını ve kürsüde önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Federasyon ayrıca şampiyonanın ilk gününde milli sporcuların toplam 5 madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yer aldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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