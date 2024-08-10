Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi serbest stil 125 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, 3.'lük maçında Kızgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve böylelikle Türkiye Paris'teki 7. madalyasını aldı.

3. OLİMPİYAT MADALYASI

Rakibini mağlup ederek bronz madalya kazanan milli güreşçi, böylelikle üçüncü kez olimpiyat madalyası sevinci yaşadı. Akgül, daha önce 2021'de Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda bronz, 2016'da Rio'da gerçekleştirilen olimpiyatlarda ise altın madalyanın sahibi olmuştu.

GÜREŞ KARİYERİNİ NOKTALADI

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı. Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Güreş tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Taha Akgül, Rio'da kazandığı Olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra üç kez Dünya, 10 kez Avrupa, bir kez de Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Güreşe 12 yaşında Sivas Demirspor'da başladı, daha sonra İzmir'e taşındı. 2010 yılında Dünya Gençler ikincisi olduktan sonra büyük bir çıkış yakaladı. 2011'den itibaren büyük şampiyonalarda tam 20 kez kürsüye çıktı. Dünya Şampiyonası'nda 2014-15'te elde ettiği iki zaferle birlikte Rio 2016'ya en önemli favorilerden biri olarak geldi. Dört maçını kazanıp şampiyonluğa giderken rakiplerine iki puan bıraktı. Böylece 1996'dan bu yana Türkiye'nin ilk ağır sıklet Olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. Tokyo'da bir kez daha Olimpiyat sahnesinde yer alan Akgül, oyunlardan bu kez üçüncü olarak ayrıldı. Toplamda 10 Avrupa şampiyonluğu kazanarak tüm zamanlarda serbest stilde en fazla altın madalyası olan Avrupalı güreşçi oldu. 2011'den bu yana 151-9'luk bir maç kaydı yakaladı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden mezun olan Akgül, doktorasını ise doğduğu kent olan Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi'nde tamamlandı. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Olimpiyat şampiyonunu Abdullah Çakmar çalıştırıyor. Akgül, 2022'de Macar fitnes eğitmeni Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ MADALYALARIMIZ



Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 8 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandırmayı başardı.