Milli güreşçiler, Bulgaristan'daki turnuvada 11 madalya daha aldı

Türkiye, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak madalya sayısını 17'ye çıkardı.

Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.

Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur

"Bunu yapmaya devam ederseniz düşmanınız artar"
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk devasa teklif
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

Kan donduran olay! Metrobüs yoluna düştü, sonrası facia
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu