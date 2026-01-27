Milli güreşçiler, sezonu Rusya'da açacak

Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçilerin 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenecek Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'na katılacağını açıkladı. Turnuva, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına gerçekleşecek.

Teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş'ın üstlendiği milli takımda yer alan sporcular şunlar:

57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş

61 kilo: Recep Topal, Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen

97 kilo: Mustafa Sessiz

125 kilo: Feyzullah Aktürk

