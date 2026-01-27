Milli güreşçiler, sezonu Rusya'da açacak
Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçilerin 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenecek Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'na katılacağını açıkladı. Turnuva, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına gerçekleşecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Serbest Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş'ın üstlendiği milli takımda yer alan sporcular şunlar:
57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş
61 kilo: Recep Topal, Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
97 kilo: Mustafa Sessiz
125 kilo: Feyzullah Aktürk