Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında İranlı rakibi Amin...
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e yenilerek ikinci oldu.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e yenilerek ikinci oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor