Milli Güreşçi Muhammed Halit Özmuş, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, serbest stil 74 kiloda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Yarı finalde Azerbaycanlı rakibini yenen Özmuş, finalde ABD'li güreşçiye mağlup oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, yarı finalde Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükseldi.

Muhammed Halit, final müsabakasında ABD'li Mitchel Owen Mesenbrink'e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Öte yandan şampiyonada serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak da yarı finalde bireysel olarak organizasyona katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, finalde ABD'li Levi David Haines ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
