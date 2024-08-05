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Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

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Milli güreşçimiz Enes Başar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları grekoromen stil 60 kilo eleme turunda eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Sırbistanlı rakibi Georgij Tibilov karşısında 7-0 geriye düşen Enes, maçı 8-7 kazanmasını bilerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda ise Romanyalı Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup olan sporcumuz, Arnaut'un finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60 kilo eleme turunda tarihi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16 turuna yazdırdı.

7-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60 kilo eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov ile karşılaştı. Rakibi karşısında 7-0 geriye düşen Enes, büyük bir geri dönüşle minderden 8-7 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi. Sporcumuz, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.

Milli güreşçi Enes Başar, 7-0 geriye düştüğü maçı 8-7 kazanarak Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

SON 16'DA KAYBETTİ, REPESAJ ŞANSI VAR

Tarihi bir geri dönüşle son 16 turuna kalan milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen bu turda karşılaştığı Romanyalı rakibi Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup oldu. Sporcumuz, yenildiği Arnaut'un finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

ENES BAŞAR KİMDİR?

Enes Başar, 30 Nisan 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.69 boyunda ve 82 kilo olan 31 yaşındaki milli güreşçi ASKİ Spor Kulübü'ne üye. 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya almaya hak kazanan Enes, 2023 yılında Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda bir bronz madalyanın daha sahibi oldu. Grekoromen tarzda yarışan başarılı sporcu, 2024'te Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde rakibini 5-2 yenerek Paris Olimpiyatları kotası aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

Umut Çimtay:

Gelecekten Haberler … Enes 99 doğumlu ama 31 yaşında , sene 2030 ??

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Caner Alp:

Bende haberi görünce matematik hocasının kulağını çınlatmıştım:)

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Hek Tor:

Bilmiyorsun kardeş... tüik'in düşürdüğü enflasyon verilerine inanıyorsun da 2030 yılında olduğumuza niye inanmıyorsun? Bence hesap doğru.

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Kübra Eser Canalp:

tebrikler

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Gjerj Kastoroiti:

sen simarma bari

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Halil Bagır:

82 kilo olan 31 yaşındaki milli güreşçi, 60 kilo eleme turunda eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. :))

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Mehmet Vatandaş:

haber baştan sona rezalet biraz ciddiyet lütfen 1999 doğumlu olan insan 25 yaşındadır 8 kilo ama 60 kiloda yarışmış:))))

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