Milli güreşçi Elmira Yasin üçüncü Avrupa şampiyonluğu için minderde ter dökecek Açıklaması

20 ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Elmira Yasin, yeni şampiyonluklar için minderde ter dökecek.

Milli sporcu Elmira Yasin, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde bugün başlayıp 12 Temmuz'a kadar devam edecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını, teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı.

Elmira, AA muhabirine, güreşin, hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Ahıska Türkü olduğunu belirten genç sporcu, "2015 yılında Türkiye'ye gelerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştik. Yaklaşık 8 yıldır güreşle ilgileniyorum. Başlarda ailem güreş sporu ile ilgilenmeme pek sıcak bakmadı ama zamanla onlar da beni desteklemeye başladı." dedi.

"2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyorum"

Elmira Yasin, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugüne kadar iki Avrupa şampiyonluğum var. İnşallah üçüncüsü için de elimden geleni yapacağım. Makedonya'da katılacağımız şampiyonada hedefim Avrupa şampiyonluğumu üçe çıkarmak. Sonrasında ise büyükler Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak ve ardından olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyorum."

Bir yandan da eğitimini sürdürdüğünü ifade eden milli güreşçi, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okuyorum. Spor yaşamımla eğitimimi birlikte sürdürüyorum. Katıldığımız müsabakalarda en iyi sonuçları elde etmek için yoğun şekilde çalışıyorum." diye konuştu.

Oldukça verimli geçen Kastamonu kampının sona erdiğini dile getiren Elmira, bugüne kadar Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandığını hatırlatarak "Bunun yanı sıra 20 yaş altı Avrupa şampiyonluğu, 20 yaş altı dünya üçüncülüğü, 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğu ve 23 yaş altı dünya üçüncülükleri elde ettim." ifadelerini kullandı.