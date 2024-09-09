Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'ndan 65 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt'ta Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.

Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu da olan Akkuş'u tebrik etti.

Akkuş'un gittiği her şampiyonadan madalyalarla döndüğünü hatırlatan Memiş, "İnanıyorum ki Beyzanur bu başarılarını artırarak devam ettirecektir. İnşallah önümüzdeki süreçte Beyzanur kızımızı dünya şampiyonu olarak karşılayıp tebrik edeceğiz." dedi.

Memiş, Akkuş'un başarısında antrenörlerinin de büyük emeği olduğuna dikkati çekerek, "Bayburt, bireysel sporda başarılı olamaya devam edecektir. Biz de Bayburt Belediyesi olarak sporcularımızın daha da başarılı olmaları noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkuş'a ziyarette Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Benal Akburak, antrenörleri Bekir Paşaoğlu, Hakan Paşaoğlu ve ailesi eşlik etti.