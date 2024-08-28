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Türkiye Atlı Okçuluk Sporcuları Fransa'da 18 Madalya Kazandı

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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Organizasyonlarda milli geleneksel okçuluk sporcuları 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te dereceye giren sporcular şöyle:

Avcı Parkuru'nda ikinci kategoride, Eymen Atalar altın, Ceylin Bahar Cantimur bronz, Raid 233 Parkuru'nda Ömer Kağan Balcı gümüş, Ali Ersoy bronz, genel klasmanda Ömer Kağan Balcı altın,

Ceylin Bahar Cantimur bronz madalya elde etti.

Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride, Arda Erhan altın, Seyyid Muhammed Nur Özcan gümüş, Tower 90 Parkuru'nda Seyyid Muhammed Nur Özcan altın, Furkan Berat Elitaş gümüş, genel klasmanda Seyyid Muhammed Nur Özcan gümüş, Arda Erhan bronz madalya kazandı.

Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası 13-14 yaş kategorisinde dereceye giren sporcular ise şöyle:

Raid 233 Parkuru'nda altın madalyanın sahibi olan Alperen Demir, Avcı Parkuru'nda bronz, genel klasmanda gümüş madalya aldı.

Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası 12 yaş kategorisinde Muhammed Cengiz Kılıç, Tower 60 Parkuru'nda altın, Raid 233 Parkuru'nda bronz, genel klasmanda da altın madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Dereceye girerek göğsümüzü kabartan sporcularımı tebrik ediyor ve kutluyorum. Bize bu başarıların önünü açan ve teşvikleri ile her geçen gün daha büyük başarılara imza atmamıza olanak sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Necmettin Bilal Erdoğan'a, turnuva süreci boyunca desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem Cantimur'a, bize bu gururu yaşatan tüm milli sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

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