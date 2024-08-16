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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

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Juventus, 19 yaşındaki genç oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Ayrıca milli futbolcu İtalyan devinde Platini, Del Piero, Tevez, Dybala ve Pogba'nın ardından 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, geleceğini İtalyan devine emanet etti. 19 yaşındaki genç yıldız, siyah-beyazlı takımla sözleşmesini uzattı.

5 YILLIK İMZA

İtalya Serie A takımlarından Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı formayla 32 resmi maça çıkan Kenan, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

İDOLÜNÜN FORMA NUMARASINI ALDI

Ayrıca Kenan Yıldız; Platini, Del Piero (idolü), Tevez, Dybala ve Pogba'nın ardından Juventus'un yeni 10 numarası oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Fatih Imrak:

Böyle büyük bir takım 10 numarayı veriyorsa demekki çok şeyi doğru yapıyor ve doğru yolda.Karalama kampanyası yerine bizde gurur duymalıyız!

14
3
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Murat Eryüksel:

Efsane 10 numara Roberto Baggio yu unutmuşsunuz...

5
1
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sercan tc:

o bizim yıldızımız

3
0
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