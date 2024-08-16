Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
Juventus, 19 yaşındaki genç oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Ayrıca milli futbolcu İtalyan devinde Platini, Del Piero, Tevez, Dybala ve Pogba'nın ardından 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, geleceğini İtalyan devine emanet etti. 19 yaşındaki genç yıldız, siyah-beyazlı takımla sözleşmesini uzattı.
5 YILLIK İMZA
İtalya Serie A takımlarından Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı formayla 32 resmi maça çıkan Kenan, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.
İDOLÜNÜN FORMA NUMARASINI ALDI
Ayrıca Kenan Yıldız; Platini, Del Piero (idolü), Tevez, Dybala ve Pogba'nın ardından Juventus'un yeni 10 numarası oldu.