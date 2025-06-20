Milli Futbolcu Zeki Çelik Yavuzselim Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Milli Futbolcu Zeki Çelik Yavuzselim Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Çelik, Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Tecrübelerini paylaştı ve kulübe ekipman desteği sağladı. Dünya Kupası için umutlu olduğunu belirtti.

MİLLİ futbolcu Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Çelik, kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya gelerek, destek verdi.

Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da devam eden milli futbolcu Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde bulunan Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Zeki Çelik, saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini paylaşarak genç yeteneklere tavsiyelerde bulundu. Tecrübeli futbolcu, futbola başladığı kulübe ekipman desteği de yaptı.

'DÜNYA KUPASI İÇİN UMUTLUYUM'

A Milli Takım'da iyi bir gidişat olduğunu belirten Zeki Çelik, "Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum" dedi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlardan övgüyle bahseden Çelik, her iki oyuncunun da milli takımda uzun yıllar forma giyecek potansiyele sahip olduğunu söyledi

'ROMA'DA MUTLUYUM'

Milli futbolcu Roma'da mutlu olduğunu söyleyerek "Herhangi bir teklif almadım. Roma'da mutluyum. Kulübümde devam edeceğim. Her zaman takımlarda rekabet olması iyidir takımı geliştirir ve milli takımında geliştiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

'BURSASPOR, SÜPER LİG'E DÖNECEK'

Bursaspor'un yeniden 2'nci Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Orada 7 yıl oynadım, Süper Lig'e de en kısa sürede döneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

1'inci Lig'de İstanbulspor forması giyerken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan tecrübeli savunmacı, Fransa ve İtalya liglerindeki futbol anlayışını da kıyasladı. İtalya'daki sert ve taktiksel futbolun kendisini geliştirdiğini söyleyen Çelik, Türkiye'deki daha açık oyunun farklı bir dinamizm sunduğunu da sözlerine ekledi.

Yavuzselim Spor Kulübü'nün kalbinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen milli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yavuzselim Spor'u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum."

Milli futbolcu ziyaretin ardından genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Uçak imza için iniyor! İşte Real Madrid'den ayrılan yıldızın yeni takımı

Uçak imza için iniyor! İşte dünyaca ünlü yıldızın yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Beyaz Saray'da kritik zirve! 2 ülke İran'a karşı birleşti
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.