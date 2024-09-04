Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı.

30 ADAYDAN 1'İ HAKAN ÇALHANOĞLU

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülün adayları belli oldu. Milli yıldızımı Hakan Çalhanoğlu da 30 kişilik listede kendine yer buldu.

İşte listede açıklanan isimler şu şekilde;

Hakan Çalhanoğlu

Jude Bellingham

Ruben Dias

Fede Valverde

Phil Foden

Emiliano Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Junior

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

William Saliba

Kylian Mbappé

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Grimaldo

ARDA GÜLER DE TROPHY ÖDÜLÜNE ADAY

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler de Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;