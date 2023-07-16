İtalya'nın inter takımında forma giyen Bayburtlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta at binerek, keyifli vakit geçirdi. Tatil için geldiği memleketinde coşkuyla karşılanan Çalhanoğlu, İtalya dönüşü öncesi gözlerden uzak bir şekilde babası Hüseyin Çalhanoğlu ve oğlu Ayaz Çalhanoğlu ile Yeşilli Köyü, Kurucakol Mezrasında Bayburt Cirit İl Birincisi Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldiler. Başarılarından ötürü sporcuları tebrik eden Çalhanoğlu ailesi, daha sonra atları dörtnala sürdüler. Dede, oğul ve torunun keyifli anlarına ise Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları eşlik ettiler. Cirit değnekleriyle cirit denemesi yapan Çalhanoğlu, ardından oyuncularla kısa bir cirit maçı oynadı. Çalhanoğlu ailesi, maç sonrası uzun yıllarca cirit sporuyla ilgilenen Fikri Köprücü'ye ait cirit ve at koşumlarının sergilendiği evi gezdiler. Günün anısına Köprücü ailesi, Hakan Çalhanoğlu'na cirit sporunu simgeleyen üzerinde 'Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin' yazılı biblo takdim ettiler. Çalhanoğlu ise, imzalı formasını hediye ederek, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta at binip cirit oynadı

BAYBURT - İtalya'nın inter takımında forma giyen Bayburtlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta at binerek, keyifli vakit geçirdi.

Tatil için geldiği memleketinde coşkuyla karşılanan Çalhanoğlu, İtalya dönüşü öncesi gözlerden uzak bir şekilde babası Hüseyin Çalhanoğlu ve oğlu Ayaz Çalhanoğlu ile Yeşilli Köyü, Kurucakol Mezrasında Bayburt Cirit İl Birincisi Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldiler. Başarılarından ötürü sporcuları tebrik eden Çalhanoğlu ailesi, daha sonra atları dörtnala sürdüler. Dede, oğul ve torunun keyifli anlarına ise Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları eşlik ettiler.

Cirit değnekleriyle cirit denemesi yapan Çalhanoğlu, ardından oyuncularla kısa bir cirit maçı oynadı.

Çalhanoğlu ailesi, maç sonrası uzun yıllarca cirit sporuyla ilgilenen Fikri Köprücü'ye ait cirit ve at koşumlarının sergilendiği evi gezdiler.

Günün anısına Köprücü ailesi, Hakan Çalhanoğlu'na cirit sporunu simgeleyen üzerinde 'Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin' yazılı biblo takdim ettiler. Çalhanoğlu ise, imzalı formasını hediye ederek, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.