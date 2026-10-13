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Milli cimnastikçilere şampiyona öncesi moral ziyareti

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Milli cimnastikçilere şampiyona öncesi moral ziyareti
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Bolu’da kamp çalışmalarını sürdüren Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından ziyaret edildi.

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından ziyaret edildi.

Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek Akdeniz Gençler Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren milli cimnastikçiler, Bolu'da moral depoladı. Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımları, hazırlık kampı kapsamında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, milli sporcuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Ziyarette sporcularla bir araya gelen Çelen ve Güler, hazırlık süreci hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Milli sporcularla sohbet eden Çelen ve Güler, yaklaşan şampiyonalar öncesinde sporculara başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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