20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman maçları, yarın Bulgaristan'da başlayacak
Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında Tayland, Belçika, Bulgaristan, Tayvan ve Bosna Hersek ile karşılaşacak. Organizasyon 20-25 Ocak tarihleri arasında Sofya'da düzenlenecek.
Milli sporcular, yarın Bulgaristan'da başlayacak 20 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında mücadele edecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'daki Kış Sporları Sarayı'nda düzenlenecek organizasyon, 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'nin rakipleri Tayland, Belçika, Bulgaristan, Tayvan ve Bosna Hersek olacak.
Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Tayland-Türkiye
20 Ocak Salı:
17.30 Belçika-Türkiye
22 Ocak Perşembe:
21.00 Bulgaristan-Türkiye
24 Ocak Cumartesi:
14.00 Türkiye-Tayvan
25 Ocak Pazar:
14.00 Türkiye-Bosna Hersek