Haberler

Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti

Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye boks milli takımı, 4-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı. Kafileyi Manchester Başkonsolos Yardımcısı Safa Sert karşıladı.

Milli boksörler, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentine gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, 4-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacak milli takım kafilesi, İstanbul'dan havayoluyla Manchester kentine, oradan da karayoluyla Liverpool'a ulaştı. Kafileyi, Manchester Başkonsolos Yardımcısı Safa Sert karşıladı.

10'ar kadın ve erkek sporcudan oluşan milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar: Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer, Hatice Akbaş, Sema Çalışkan, Şeyma Düztaş

Erkekler: Ahmet Pekel, Emrah Yaşar, Kaan Aykutsun, Mehmethan Çınar, Mücahit İlyas, Necat Ekinci, Samet Ersoy, Samet Gümüş, Sultan Osmanlı, Tolga Kaya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı

Biricik Suden'in kaslı vücudu görenleri şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugünün gündemi: Uğurcan! Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.