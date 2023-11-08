Milli boksör Kaan Aykutsun, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Milli boksör Kaan Aykutsun, Karadağ'da yapılacak olan 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kaan, daha önce Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde etmişti. Hedefi, bu şampiyonada birinci olarak ülkesini temsil etmek.

Milli boksör Kaan Aykutsun, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki Kaan, çeşitli kategorilerde katıldığı Avrupa şampiyonalarından da 2 kez üçüncülükle döndü.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Kaan Aykutsun, AA muhabirine, 80 kiloda mücadele ettiğini söyledi.

Boksa 2008 yılında başladığını belirten Kaan, "Amcalarım, dayılarım bu işe zamanında gönül vermiş. Onların vasıtasıyla boksa başladım. Önümüzde 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Kondisyon antrenmanlarımız devam ediyor. Hocalarımız bize yeni teknikler sunuyorlar, yeni şeyler öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada başarıya ulaşabilmek için takım olarak çok çalıştıklarını vurgulayan Kaan, "Hedefim 22 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu almak. Takım halinde de şampiyon olup ülkemizi zirveye çıkarmak istiyoruz. 21 yaşındayım. Önümüzdeki yıl şampiyonaya son kez katılacağım." diye konuştu.

Asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğuna işaret eden milli sporcu, "Mart ayında olimpiyat vize maçları var. Asıl önceliğimiz orası. Olimpiyatlar bu sporun zirvesi. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Kaan, okulunu bitirdikten sonra sporculara eğitim vermek istediğini kaydetti.