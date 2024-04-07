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Milli Boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'ndan Altın Madalya İle Dönmeyi Hedefliyor

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Milli boksör Hatice Akbaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan Hatice, 2023'te Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak, Paris 2024 Olimpiyatları için kota alma başarısı gösterdi.

Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdüren milli sporcu, olimpiyat öncesinde 54 kiloda katılacağı bu organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Hatice Akbaş, AA muhabirine, 9 yaşında babası sayesinde boksla tanıştığını söyledi.

Boksu çok sevdiğini dile getiren Hatice, 2022 yılında Uluslararası Boks Birliğince Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlattı.

Olimpiyat yolunda Avrupa Şampiyonası'nın önemine dikkat çeken Hatice, "Hazırlık sürecindeyiz. Aslında hedef Avrupa Şampiyonası değil ama olimpiyat öncesinde böylesine büyük bir turnuva bizim için iyi olur diye düşündük. Orada da hedef altın madalya. Avrupa'da 4 kişi benim sıkletimde olimpiyat kotası aldı. Oradaki rakiplerimle mücadele edip kendimi göstermek istiyorum." dedi.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan milli sporcu, tüm takımın olimpiyat için kenetlendiğini kaydetti.

Asıl hedefinin olimpiyat olduğuna işaret eden Hatice, şunları kaydetti:

"Paris olimpiyatlarına kota aldım. İyi çalışıyoruz. Takım olarak büyük başarılara imza attık. Önümüzde olimpiyatlar var. Hedefimiz büyük. Hepimiz altın istiyoruz. Olimpiyatta madalya istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Sıkletim için iddialıyım. İnşallah madalya almak, İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip olur."

Kaynak: AA / Spor

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