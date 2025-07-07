Milli Boksör Dilara Sak Trabzonspor'da

Milli Boksör Dilara Sak Trabzonspor'da
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Türkiye şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'un amatör branşlarına katılarak yeni bir döneme adım attı. İmza töreni Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'un amatör branşlarına dahil oldu.

Türkiye şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'un amatör branşlarına dahil oldu. Genç sporcu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene, Trabzonspor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hekimoğlu da katıldı. Trabzonspor formasıyla yeni bir sayfa açan Dilara Sak, Türk boksunun yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Başarılı sporcu, daha önce Türkiye şampiyonu unvanının yanı sıra gençler dünya üçüncülüğü derecesiyle adını duyurmuştu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "Dilara gibi hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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