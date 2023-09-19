Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Ordu'da kampa girdi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Ordu'da kampa giren milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Tekrar olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü bunu başarabilecek güç ve yetenekte olduğumu düşünüyorum" dedi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Sürmeneli, Eylül ayının sonuna kadar Ordu Yeni Stadyumu'nda yer alan boks antrenman salonunda hazırlıklarına devam edecek.

"Kadınlar olarak tarih yazıyoruz"

Kadın sporcular olarak büyük başarılara imza attıklarını aktaran milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Avrupa Oyunları'ndan olimpiyat kotası aldık. Sakatlıktan sonra ilk büyük müsabakamızdı ve yine şampiyonluk ile sonuçlandı. Şu anda tek büyük organizasyon olan olimpiyatları düşünüyoruz, tek hedefimiz o. Başarının altında yatan en büyük sebep düştüğünde de kalkıp yeniden antrenman yapmak. Boks adına kadınlar olarak tarihi başarılar yazıyoruz. İnşallah daha iyilerini de elde ederiz" dedi.

"Hedefim yeniden olimpiyat şampiyonu olmak"

Hedefinin tekrar olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu, olimpiyatlardan sonraki süreci düşünmediğini belirten Sürmeneli, "Olimpiyatlardan sonra belki bıkkınlık gelir boksu bırakırım, belki profesyonel yaparız, belki de amatör olarak devam ederiz. O nedenle ilk önce hedefimiz olan olimpiyatları geçmemiz lazım ve en son olimpiyat şampiyonu olarak tekrar olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü bunu başarabilecek güç ve yetenekte olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Oyunları'nda ilk kez şampiyon olarak kota aldıklarını söyleyen Antrenör Şennur Demir ise Busenaz ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını ifade ederek, "Güç kampı için Ordu'daki tesisleri kullanıyoruz. Gerçekten güzel tesisler var. Hedefimiz en güçlü şekilde buradan ayrılıp, turnuvalara çıkmak. Hedefimiz 2021 yılında yapılan olimpiyatlardaki gibi altın madalyayı alarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek" diye konuştu. - ORDU