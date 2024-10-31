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Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Balkan Pist Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Balkan Pist Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı
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Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ramazan Yılmaz, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Ayrıca 1 kilometre zamana karşı yarışta Türkiye rekoru kırdı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Balkan Pist Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Yılmaz, 1 kilometre zamana karşı yarışta ise Türkiye rekoruna imza attı.

Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda düzenlenen şampiyonada yarışan Yılmaz, Elit Erkekler kategorisinde Individual Pursuit dalında altın madalyanın sahibi oldu. Madison dalında da altın madalya elde eden Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yılmaz, Omnium dalında gümüş madalya kazandı. Yılmaz, ayrıca 1 kilometre zamana karşı yarışta Türkiye rekoruna imza attı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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