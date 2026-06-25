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Karayolundaki güvenlik desteği Balkan madalyasını getirdi

Karayolundaki güvenlik desteği Balkan madalyasını getirdi
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Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli bisikletçi Nazife Tuncel, güvenli antrenman desteği için Akhisar Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Akhisarlı milli bisikletçi Nazife Tuncel, antrenmanlarını güvenli şekilde yapabilmelerine katkı sağlayan emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, spor başarısında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan Akhisarlı milli bisikletçi Nazife Tuncel, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ile birlikte Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, bisiklet sporcularının yıl boyunca karayollarında güvenli bir şekilde antrenman yapabilmeleri için emniyet ve jandarma ekiplerinin verdiği desteğin önemine vurgu yapıldı. Güvenli antrenman ortamının sporcuların performansını doğrudan etkilediği belirtilirken, sağlanan katkının elde edilen uluslararası başarıda önemli rol oynadığı ifade edildi.

Balkan Şampiyonası'nda kazandığı ikincilikle Türkiye'ye gurur yaşatan Nazife Tuncel'in başarısında, antrenman süreçlerinde güvenliği sağlayan emniyet ve jandarma teşkilatının da önemli pay sahibi olduğu kaydedildi.

Akhisar'da yalnızca Nazife Tuncel'in değil, altyapıdan yetişen çok sayıda genç bisikletçinin de ulusal organizasyonlarda ilçeyi başarıyla temsil ettiği ve milli takıma aday sporcular arasında yer aldığı belirtildi. Kurumlar arasındaki iş birliği ve desteğin sürmesiyle bu başarıların artarak devam edeceği vurgulandı.

Ziyaret sonunda milli sporcu Nazife Tuncel ile Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporun gelişimine verdikleri katkı ve sporculara her zaman destek oldukları için Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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