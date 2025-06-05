Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Konya'da gerçekleştirilen cenaze töreni ile 21 yaşındaki bisikletçi Mustafa Ayyorkun, İran Bisiklet Turu'nda geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ayyorkun, memleketi Konya'da defnedildi.

- Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - İran Bisiklet Turu'nun 5. etabındaki kazada ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, 2025 Tour of İran yarışında mücadele ettiği sırada geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayyorkun'un cenazesi İran'dan uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Akyorkun'un cenazesi Konya Havalimanından teslim alınarak defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Mahallesine getirildi. Fethiye Mezarlığına kılınan cenaze namazının ardından Ayyorkun cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye; Akyorkun'un ailesi, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
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