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Milli bilek güreşçi Ali Karaçete, dünya şampiyonluğu için çalışıyor

Spor Haberleri

Osmaniyeli milli bilek güreşçi Ali Karaçete, gelecek ay Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Osmaniyeli milli bilek güreşçi Ali Karaçete, gelecek ay Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Bilek güreşine 7 yıl önce başlayan 21 yaşındaki sporcu, sağ ve sol kol kategorilerinde Türkiye ile Avrupa şampiyonluğuun yanı sıra dünya üçüncülüğü elde etti.

Antalya'da ekim ayında yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 85 kiloda yarışacak olan Ali Karaçete, hazırlıklarını Tosyalı Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Ali Karaçete, AA muhabirine, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Bilek güreşinde milli sporcu olduğunu ifade eden Ali, "Antalya'da dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Osmaniye Valiliği'miz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz gerekli desteği sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar da Ali Karaçete'nin dünya şampiyonluğu elde edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor

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