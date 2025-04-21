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Milli Bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan Avrupa İkincisi Oldu

Milli Bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan Avrupa İkincisi Oldu
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21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Yarı finalde Danimarkalı rakibini yenerek finale yükselen Ceylan, finalde İspanyol rakibiyle karşılaştı.

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde İspanyol rakibi Daniel Sainz-Pardo ile karşılaşan Mustafa Oğuz Ceylan, Avrupa ikinciliği elde ederek Türk bilardosu adına önemli bir başarıya imza attı.

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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