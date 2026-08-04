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Vali Aydoğdu'dan U15 Badminton Milli Takımı'na Başarı Dilekleri

Vali Aydoğdu'dan U15 Badminton Milli Takımı'na Başarı Dilekleri
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Erzincan'da kamp yapan Badminton U15 Milli Takımı sporcuları ve teknik heyeti, Vali Hamza Aydoğdu tarafından kabul edildi. Vali, Erzincan'ın spor şehri olduğunu vurgulayarak, sporculara Norveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Erzincan'da kamp çalışmalarını sürdüren Badminton 15 Yaş Altı (U15) Milli Takımı sporcuları ve teknik heyeti, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından kabul edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte, 26 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Erzincan'da kamp yapan U15 Badminton Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Sporcuları ve antrenörleri Erzincan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, Erzincan'ın bir spor şehri olduğunu belirterek, okul sporlarında son iki yıldır üst üste Türkiye birincisi olan kentin bu alandaki başarısını sürdürdüğünü söyledi.

Amatör ve profesyonel kulüplerin katkılarıyla gençlerin hem bireysel hem de takım sporlarında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Aydoğdu, hayata geçirilen "Değer Erzincan" projesiyle çocukların yalnızca bedensel değil, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin de desteklendiğini ifade etti.

Kamp süreci hakkında sporcular ve teknik ekipten bilgi alan Vali Aydoğdu, 8-11 Ekim tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek Avrupa Badminton U15 Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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