Türkiye Atletizm Milli Takımı, Kars'ta Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Milli takım kampı için Kars'ı tercih etti. Yaklaşık bin 800 metre rakımdaki yüksek irtifa kampında hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı atletler, İngiltere'de düzenlenecek şampiyonadan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 10-16 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'de yapılacak 27'nci Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürmek için Kars'a geldi. 3 haftalık kamp programını burada geçirecek milli takım sporcular, kentin yüksek rakımı ve doğal koşullarından faydalanarak yarı olimpik atletizm pistinde dayanıklılık antrenmanları yapıyor. Milli takımın Kars'ta kamp yapması, kentteki genç sporcular için de önemli bir deneyim oldu. Antrenmanları yakından takip eden atletler, milli sporcularla aynı pistte koşma, sohbet etme ve tecrübelerini dinleme fırsatı buldu. Genç sporcular, bu buluşmanın kendileri için ilham verici olduğunu ifade etti.

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ BAŞKÖYLÜ: BU TÜR KAMPLARA BÜTÜN YEREL İMKAN VE DESTEKLERİ SUNUYORUZ

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, kentin hem rakımı hem de tesis altyapısıyla kamp için ideal bir ortam sunduğunu söyledi. Başköylü, "Türkiye Atletizm Federasyonu, atletizm milli takım kampını Kars'ta yapmayı tercih etti. Tabii bunda ilimizin bulunduğu rakım ve aynı zamanda tesis altyapımız çok önemli. İlimizde bulunan yarı olimpik atletizm pistinde kamplarını gerçekleştiriyorlar. Buradaki doğal durum, rakım yüksekliği, şehrin genel yapısı Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ilgisini çekti. Dolayısıyla ilimizde bu tür kampların devam etmesini istiyoruz. Diğer federasyonlara da burada kamp yapmaları için gerekli altyapı ve destinasyonu sunacağız. Burada bir kamp değil bir kültür turu da gerçekleştirmiş oluyorlar. Bizler Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kars Valiliğimiz ve bakanlığımız himayelerinde bu tür kamplara bütün yerel imkan ve destekleri sunuyoruz" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ALTINOLUK: HEM AVRUPA ŞAMPİYONASI HEM DE 2028 OLİMPİYATLARI İÇİN TEMEL HAZIRLIKLARIMIZI BURADA SÜRDÜRÜYORUZ

Kars'ın özellikle orta ve uzun mesafe koşuları için uygun olduğunu belirten Milli takım antrenörü Süleyman Altınoluk, şunları söyledi:

"3 haftalık süreçte oldukça verimli çalışmalar yapıyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası hem de 2028 Olimpiyatları için temel hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Kars'ta kamp yapmayı planlıyoruz."

SÜMEYYE EROL: EN BÜYÜK HEDEFİM 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI

Milli formayı 15 yıldır giydiğini belirten Sümeyye Erol, Kars'taki kamp ortamından memnun olduklarını dile getirdi. Erol, "İklim beklentimizin üzerinde. Hava çok yumuşak ve bu da antrenman verimimizi artırıyor. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, ardından en büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları" dedi.

13 yaşındaki Havva Nur Güneş de milli sporcular gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyledi. Milli sporcuları örnek aldığını dile getiren Havva Nur Güneş, "Onlar gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı