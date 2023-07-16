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Milli Atlet Ersu Şaşma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Spor Haberleri

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) faaliyet programında yer alan ve Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Şaşma ayrıca büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) faaliyet programında yer alan ve Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Almanya Paris Spor Haberler

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